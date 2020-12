NÖ: Dieb bezahlte mit gestohlener Bankomatkarte: Hinweise gesucht

Ein bislang unbekannter Täter soll am 14. September 2020 in Wiener Neustadt einem Mann die Geldbörse samt Bankomatkarten, Bargeld und Urkunden gestohlen haben. Mit der Bankomatkarte des Bestohlenen soll der Täter zwei Bezahlvorgänge im niedrigen dreistelligen Eurobereich durchgeführt haben. Einmal in einer Trafik in Neunkirchen, ein zweites Mal in einem Geschäft in Wiener Neustadt.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat nun ein Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.