Schwerer Unfall in NÖ: Lkw krachte in ein Haus

Einsatzreicher Donnerstag für die Feuerwehren in Niederösterreich. Aufgrund von schneeglatten Fahrbahnen kam es zu zahlreichen Unfällen. In Kirchberg an der Pielach im Bezirk St. Pölten kam im Ortsteil Schwerbach ein Lastwagen von der Fahrbahn ab und krachte in ein Haus.