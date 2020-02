Drama bei Tinder-Date in NÖ: 38-Jähriger tot

Am vergangenen Freitag hatten sie sich auf der Dating-Plattform "Tinder" im Internet kennengelernt, am Montag trafen einander ein Mann und eine Frau in einem Motel in Loosdorf im Bezirk Melk.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Laut KURIER-Informationen kam es dabei zu einem Drama. Der 38-Jährige soll im Zimmer plötzlich leblos zusammengesackt sein, die Frau alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät, Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Vorerkrankung

Auch die Polizei wurde zum Ort des Geschehens gerufen."Es waren keine Drogen oder Tabletten im Spiel", berichtet ein Ermittler. Der Oberösterreicher dürfte eines natürlichen Todes gestorben sein. Möglicherweise litt er an einer Vorerkrankrung, heißt es.