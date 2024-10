Hektik um marode Donaubrücke Mauthausen: Wirtschaftsboss will vermitteln

Hödlmayr schlüpft auch selbst in die Vermittlerrolle. Ende Oktober will er mit Bürgermeister Daniel Lachmayr aus Ennsdorf (SPÖ) sowie Projektleitern des Landes NÖ am runden Tisch klärende Gespräche führen, kündigt er an.

Bundesverwaltungsgericht

Die Gemeinde Ennsdorf hat mit der Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Windpassing wegen einer befürchteten Verkehrslawine Beschwerde eingelegt. Aufseiten der Gegner, die laut KURIER-Informationen eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über den beeinspruchten positiven UVP-Bescheid der Länder OÖ und NÖ in den nächsten Wochen erwarten, wird grundsätzlich nicht die neue Brücke, sondern deren Verkehrsanbindung abgelehnt. Gebaut werde im Auwald und in der Hochwasserzone, die Anbindung an die A1 würde Ennsdorf extrem belasten, wird kritisiert.