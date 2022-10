Dominic Thiems US-Open Triumph ist der größte NÖ-Sportmoment

Dominic Thiem liegt auf dem Boden des Center Courts – erschöpft, aber glücklich. Es ist der 14. September 2020 in New York. Er hat gerade einen 0:2 Rückstand in Sätzen gedreht und wurde in einem dramatischen Finale der erste Österreicher, der je die US Open gewonnen hat.

Dieser unglaubliche Erfolg wurde jetzt zum größten Sportmoment in der 100-jährigen Geschichte Niederösterreichs gewählt. Der Preis wurde anlässlich des Jubiläums des Bundeslandes bei der „NÖ Sportlounge 2022“ vergeben.

Nominiert waren neben dem Lichtenwörther Dominic Thiem auch Sportlegenden wie die Leichtathletinnen Liese Prokop und Ilona Gusenbauer, die Skifahrerinnen Michaela Dorfmeister, und Claudia Lösch oder auch der Skispringer Thomas Diethart. Außerdem waren die Radfahrerin Anna Kiesenhofer für ihren überraschenden Olympiasieg 2021 und der Snowboarder Benjamin Karl für den Moment nominiert.

Am Ende setzte sich Dominic Thiem beim Publikumsvoting für den größten Sportmoment knapp durch. Der Tennis-Star konnte bei der Verleihung in Grafenegg persönlich nicht dabei sein, da er gerade bei der European Open in Antwerpen weilt. Auf dem Podest folgten ihm Tischtennis-Weltmeister Werner Schlager und die Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Emese Hunyady.