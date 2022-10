Benjamin Karl und Jessica Pilz sind NÖ-Sportler des Jahres

Bei der Sportlounge 2022 in der Reitschule Grafenegg wurden zum 46. Mal die nö. Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften des Jahres ausgezeichnet. Bei den Herren holte sich Benjamin Karl den Titel. Mit Gold im Parallel-Riesentorlauf bei den Olympischen Winterspielen in Peking vervollständigte der erfolgreichste Snowboarder aller Zeiten seine Medaillensammlung. Bei den Damen triumphierte Jessica Pilz, die sich bei der Kletter-EM Silber im Vorstieg sowie Bronze im Kombi-Bewerb sicherte. Zudem holte die Haagerin bei den World Games Gold im Vorstieg. „Mit euren Leistungen seid ihr großartige Vorbilder für Jung und Alt. Ganz Niederösterreich ist stolz“, so Landesrat Jochen Danninger (ÖVP).

St. Pöltener Kickerinnen Mannschaft des Jahres

Mannschaft des Jahres wurde der SKN St. Pölten Frauen. Die Kickerinnen holten das Double und konnten als erstes österreichisches Team in die Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League einziehen. Bei den Parasportlern räumte das Geschwister-Trio Aigner alle Preise ab. Platz eins ging an den 17-jährigen Para-Skifahrer Johannes Aigner. Erstmals wurde „Der größte Sportmoment“ gewählt. Der Sieg im Publikumsvoting ging an Tennis-Ass Dominic Thiem mit seinem Grand-Slam-Titel bei den US Open 2020.