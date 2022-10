St. Pölten aktiviert Weihnachtsbeleuchtung nur am Abend

Niederösterreichs Landeshauptstadt St. Pölten wird auch in diesem Jahr weihnachtlich beleuchtet sein. Sechs Stunden täglich am Abend seien ab Ende November geplant, teilte das Rathaus am Freitag mit.

Die - auf LED umgerüstete - Weihnachtsbeleuchtung in der City werde jeweils von 16.00 bis 22.00 Uhr in Betrieb sein. Der Abbau soll bereits ab 9. Jänner erfolgen. Die erweiterte Winterbeleuchtung - wie in den vergangenen zwei Jahren - entfalle somit.

"Energie sparen wo es geht"

"Natürlich trifft uns die Energiekrise hart. Wir sparen ein, wo es geht", sagte Jörg Günthör, Leiter der städtischen Straßenbeleuchtung, laut einer Aussendung. Bei der Weihnachtsbeleuchtung sieht er "einen guten Kompromiss gefunden", um der Bevölkerung die Weihnachtsstimmung in der Innenstadt bieten zu können. Die Beleuchtung werde aber nur mehr am Abend eingeschaltet.

Das Rathaus der Landeshauptstadt verwies auch darauf, dass bei der Beleuchtung des neuen Naherholungsgebietes Eisbergspitze auf moderne Technik gesetzt werde, um Energie einzusparen. "Die Wege werden durch die dort installierten und über WLAN vernetzten LED-Leuchten immer nur dann beleuchtet, wenn sich Personen bewegen."

Die Straßenbeleuchtung in St. Pölten aktiviert sich der Aussendung zufolge bei Dämmerung automatisch. "Sie in der Nacht gänzlich abzudrehen, ist aufgrund der Sicherheit keine Option." Die Leuchtleistung aller LEDs im Straßenraum werde von 0.00 bis 6.00 Uhr vollautomatisch auf 50 Prozent gedimmt.

