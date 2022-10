Wieder mit Wasser: Neues Kunstwerk für St. Pöltner Europaplatz

Momentan herrscht auf dem St. Pöltner Europaplatz noch einen Großbaustelle. Dieser ist bisher nicht nur die markante kreisförmige Straßenordnung, sondern auch der der Brunnen in der Mitte des Platzes zum Opfer gefallen. Auch wenn der Verkehrsknotenpunkt bald nur mehr eine vierstrahlige Ampelkreuzung sein wird, müssen die St. Pöltner in Zukunft aber nicht auf ein Wasserspiel verzichten.

Nachdem in den letzten Monaten verschiedene Künstlerinnen und Künstler ihre Vorschläge für ein neues Kunstwerk am Europaplatz einreichen konnten, steht nun der Sieger fest, wie die Stadt St. Pölten am Donnerstag ankündigte. Bis 2024 soll ein Windfänger nach dem Entwurf des "Breathe Earth Collective" entstehen.

13 Meter Durchmesser

Die riesige Brunnenskulptur bekommt einen Durchmesser von 13 Metern und soll etwa vier Metern hoch werden. Ein Bewässerungssystem soll dafür sorgen, dass das Ziegel-Bauwerk heiße durchströmende Luft aus der Umgebung abkühlt, und Verkehrslärm und Feinstaub reduziert.

Bernhard König, ein Mitglied des Breathe Air Collective, beschreibt den Windfänger als "eine Hommage an die biologische Vielfalt". Er solle "zum Lebensraum für Menschen und nicht-menschliche Akteure“ werden.