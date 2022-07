Diebstahl am Bahnhof Perchtoldsdorf: Polizei bittet um Hinweise

Am 16. Mai gegen 18.45 Uhr soll ein Mann am Bahnhof in Perchtoldsdorf einen E-Scooter der Marke Xiaom gestohlen zu haben. Er hatte die Sperrvorrichtung des Fahrradständers aufgebrochen. Gegen 18.55 Uhr stieg er mit dem Diebesgut in einen Zug in Fahrtrichtung Wien.