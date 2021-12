Die Wiener Neustädter Jugend meldet sich zu Wort

Was die Jugend bewegt

In der ersten Podcast-Folge tauscht sich die 23-Jährige mit zwei Jugendlichen über die Fortgeh- und Veranstaltungsszene in Wiener Neustadt aus. „Es ist zwar oft versucht worden, Jugendliche in Entscheidungen einzubeziehen, es wurde dann aber beinhart ignoriert“, sagt Podcast-Gast Pablo Scheuhammer über das Jugendangebot in Wiener Neustadt. Podcast-Gründerin Hanakamp betont vor allem, dass die Innenstadt zu wenig auf junge Menschen ausgerichtet sei: „Mit der Etablierung der Fachhochschule wollte man zwar mehr Leben ins Stadtinnere bringen, wirklich dazu beigetragen hat die Politik allerdings nicht.“

Auch neue Formen der Liebe und die LGTBQIA+-Bewegung beschäftigen viele Jugendliche, weshalb sich die zweite Folge auf dieses Thema bezieht. Das Sichtbarmachen von Sexualität gelinge den Wiener Neustädtern bis jetzt allerdings noch nicht besonders gut.