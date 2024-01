Die Weltmeisterin und ihre Karate-Mädchen

Mut machen

Buchinger ist seit 2015 Projektpatin und war schon dreimal in Indien, um mit den Mädchen zu trainieren und ihnen Mut zu machen. „Von dem, was ich über die Jahre bekommen habe, möchte ich etwas zurückgeben. In Indien kann ich das – und zwar an Menschen, die dringend Unterstützung brauchen“, ist Buchinger überzeugt. Im Rahmen eines großen Sportfestivals wurde das Projekt den Bewohnern aus umliegenden Dörfern präsentiert, um Bewusstsein für Gleichberechtigung zu schaffen.

Das alles kostet natürlich Geld. Heuer wurde das Projekt von der österreichischen Botschaft in Delhi finanziell unterstützt. Um es auch in Zukunft fortführen zu können, sind Spenden dringend benötigt. Wer sich engagieren und helfen will: www.sonne-international.org