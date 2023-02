Die Waldkönigin sucht eine Nachfolgerin

Mit dem Wald und Holz verbindet Natalie Üblacker eine besondere Beziehung. Die 22-Jährige aus Neuhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) kennt die Forstarbeit nicht nur von klein auf vom elterlichen Betrieb. Sie hat auch die Landwirtschaftliche Fachschule Hohenlehen besucht und dort gelernt, mit der Motorsäge umzugehen. So gut, dass sie bei den Europameisterschaften der Forstarbeiter 2018 in Ungarn sogar den Titel holte und eindrucksvoll bewies, dass das keine Domäne der Männer ist. Schließlich folgte auch noch eine passende Lehre zur Tischlereitechnikerin. Üblacker ist aber auch eine Königin, nämlich die Waldkönigin von NÖ.