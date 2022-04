Die Waffen des Landes NÖ im Kampf um Arbeitskräfte

Um das vielfältige Angebot des nö. Arbeitsmarkts sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vorzustellen, will das Land in den Sommermonaten mit Bussen in den Regionen auf „Kompetenzentour“ gehen, wie Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) ankündigte.

Um die Arbeitswelt kennenzulernen, müsse laut AKNÖ-Präsident Markus Wieser auf frühzeitige Berufsorientierung mit einem Pflichtfach ab der 5. Schulstufe angesetzt werden. Gesucht seien laut IVNÖ-Präsident Thomas Salzer aktuell Fachkräfte im MINT-Bereich. Das AMS will vor allem auf Training „on the Job“ setzen, so Landesgeschäftsführer Sven Hergovich.