Die Wacht in der Nacht: Wenn Österreichs Nachtwächter zusammenkommen

Obwohl das alles heute nicht mehr Aufgabe eines Nachtwächters ist, ist es laut dem 74-jährigen Zederbauer keineswegs ein aussterbender Beruf. Heute sind die Nachtwächterinnen und Nachtwächter touristisch tätig und führen durch ihre Heimatstädte. „Wir haben im Jahr 2000 angefangen, da waren wir die ersten in Niederösterreich“, erzählt Zederbauer. 2003 gab es dann die ersten Nachtwächterführungen in Waidhofen an der Ybbs. Heute gibt es Männer und Frauen, die in die Wächterkluft steigen, in vielen Städten.

Sogar eine österreichische Gilde gibt es. Einmal jährlich versammelt sie sich in einer Stadt.