Die „Tanner-Mission“: FPÖ attackiert Ministerin

In einem weiteren Antrag fordern die Freiheitlichen auch Standortgarantien für die Kasernen in Niederösterreich. Dieser Antrag wird am Donnerstag allerdings in einem Tagesordnungspunkt der ÖVP aufgehen. Darin ist neben der Standortgarantie noch die Forderung zu finden, dass die geplanten Investitionen zur Sanierung und Modernisierung der Kasernen in NÖ auch durchgeführt werden. Als konkrete Summen werden 15,9 Millionen Euro für das heurige Jahr und 6,5 Millionen Euro für 2021 genannt.

Die Reaktion der Ministerin auf den Antrag und die Debatte im Landtag: „Selbstverständlich werden in Niederösterreich keine Kasernen geschlossen. Im Gegenteil, wir werden in den Ausbau und die Modernisierung dieser Kasernen investieren.“

Zu Auswirkungen der geplanten Reform auf NÖ sagt sie: „Wir befinden uns am Beginn eines Prozesses, mit dem das Bundesheer – neben der klassischen militärischen Landesverteidigung – auch auf neue Bedrohungen vorbereitet wird. Diese reichen von Cyberangriffen, über Pandemien, zu Blackouts und bis hin zu Terrorangriffen. Wie im Regierungsprogramm ersichtlich ist, werden wir vor allem in die ABC-Abwehr und in die Pioniere investieren. In Niederösterreich haben wir mit Mautern, Korneuburg und Melk hier Kompetenzzentren für eben diese Bereiche“.