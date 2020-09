Stahlrösser unter Dampf

Die 500 unterstützenden Mitglieder der NÖLB, von denen rund 20 in der Freizeit oder in der Pension hobbymäßig auch schwerste Bahnarbeit leisten, haben harte Monate hinter sich. Die Corona-Krise warf die Pläne der Nostalgie-Eisenbahner über den Haufen. Über den Sommer musste nicht nur eine der sechs Stahlbrücken der Strecke saniert werden, in Hunderten Arbeitsstunden wurden auch vier neue Weichen eingebaut und die eigene Dampflok U1 gesetzeskonform samt behördlicher Kesselprüfung fahrbereit gemacht.

Doch nun klopfen die Herzen der Dampflok-Freunde lauter als die Kolben ihrer Maschinen. Denn zum verspäteten Saisonstart schickten die Freunde der Preßnitztalbahn in Ostdeutschland leihweise ihre Edellok „99 1568-7“. Seit August schnauft das Stahlross mit begeisterten Passagieren über die einzigartigen Trestlework-Brücken der malerischen Strecke. Am morgigen Samstag und am Sonntag werden den zweimal am Tag fahrenden Planzügen einmalig beide Dampfloks vorgespannt. „Sicher ein tolles Erlebnis“, so Wiener. Anfang Oktober wird die deutsche Lok huckepack per Tieflader zurück in die Heimat gekarrt. Die Wochenendfahrten des Ötscherland-Express (www.lokalbahn.at) bleiben im Oktober noch aufrecht.