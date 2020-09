„Cliffhanger“ als Mahnmal gegen Raubbau an der Natur

Das Portal einer Tourismusinfo-Stelle hoch oben in einer senkrechten Felswand kann doch nur eine Provokation sein? Als außergewöhnliches Fotomotiv nutzen die derzeit in Scharen durch die Ötschergräben ziehenden Wanderer das Gebilde allemal. Auch jene, die über die gestern eröffnete Kunstinstallation schimpfen.

Die knallrote Touristen-Servicestelle, die für die Wanderer gar nicht zugänglich ist, ist ein seit Jahren herangereiftes Projekt der Künstler Christoph Steinbrener, Rainer Dempf und Martin Huber. Unter dem Titel „Cliffhanger“ haben sie ein Mahnmal in luftiger Höhe platziert.

In unmittelbarer Nähe zum Mira-Wasserfall, der eine der Attraktionen im Naturpark Ötscher-Tormäuer ist, habe man jetzt aber doch etlichen Aufklärungsbedarf um die Entrüstung mancher Naturfreude zu bändigen, berichtet Naturpark-Betreuer Florian Schublach. Nachdem in den vergangenen Tagen Industriekletterer den „Cliffhanger“ in der Felswand fixiert hatten, ließen die ersten Beschwerden nicht lange auf sich warten. Eine Schamanin sah das Areal rund um den Mirafall regelrecht entweiht. „Dass es über das Projekt Diskussionen gibt und es Emotionen auslöst, stört uns nicht. Wenn man den Leuten den Hintergrund erklärt, sind sie meist rasch besänftigt“, sagt Schublach.