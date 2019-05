Auf Entdeckungsreise im Naturpark

An ausgewählten Terminen begeben sich die Naturvermittler auf Entdeckungsreise in die Ötschergräben, verbringen eine Nacht im Naturpark oder klären über die heimischen Wildkräuter und Giftpflanzen auf. Für Kurzentschlossene finden den ganzen Sommer über auch einige Sammelführungen am Hochbärneck und zum Kaiserthron statt, für die keine Anmeldung notwendig ist.