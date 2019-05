Gemächlich über Bergwiesen wandern, den Blick über Blumen und Gipfel schweifen lassen, frische Luft atmen und eine urige Almjause genießen. Almwandern in den Ybbstaler Alpen ist ein authentisches Bergerlebnis für alle Sinne. Fernab von Massentourismus finden Wanderfreunde und Familien im südlichen Mostviertel einzigartige Orte für unvergessliche Naturabenteuer und entdecken dabei Höhlen, Wasserlöcher, Hochmoore und Almen.

Almgenuss mal zehn: die Eisenstraße-Almen

Die Einheimischen lieben sie. Für Urlauber sind sie oft ein Geheimtipp: Die Eisenstraße-Almen auf Ötscher, Hochkar, Königsberg & Co erstrecken sich vom wilden Mostviertel an der Grenze zur Steiermark bis ins milde Mostviertler Hügelland.

Da ist die idyllische Herrenalm in Gaming, die fast kitschig anmutende Siebenhüttenalm bei Göstling, das Kinderparadies Kitzhütte, die Ybbstalerhütte am Rande des Wildnisgebietes Dürrenstein und einige mehr. Dort wird Mostviertler Gastlichkeit gelebt – von urigen Haltersleuten, die zünftige Almjausen in herrlicher Naturkulisse servieren. Und gerne ihre persönlichen Geschichten über die Berge, die Region und ihre Menschen zum Besten geben.

Wohnen im Wanderparadies

Still ist es rings ums Haus, Bienen summen, im Hintergrund bimmeln Kuhglocken. Perfekt, um die müden Beine nach der Wanderung hochzulegen und den Tag in der Abendsonne ausklingen zu lassen. Der Gasthof Jagersberger am Königsberg und der Ferienbauernhof Ablass am Göstlinger Hochreit sind zertifizierte Wanderbetriebe in den Ybbstaler Alpen.

Im Herzen des Wandergebietes empfangen sie Familien, Wanderfreunde und Naturgenießer mit einem Rundum-Paket für erlebnisreiche Tage. Und bieten auf Wunsch auch geführte Exkursionen an – ins Naturschutzgebiet Leckermoos mit seinem geschützten Hochmoor etwa. Extras wie Wanderkarten natürlich inklusive.

2 Nächte beim Wandergastgeber inkl. Bschoard-Packerl und Wanderkarte gibt es bereits ab EUR 80,-/Person im Doppelzimmer. Hier geht es zum Angebot

