Die Neue in Washington: Das Gesicht hinter den Schlagzeilen

Was hilft Ihnen persönlich dabei, auf andere Gedanken zu kommen?

Das, was Studien belegen, was gegen Stress und Anspannung hilft – Sport. Ich bin schon seit Jahren eine leidenschaftliche Ausdauer-Sportlerin und versuche den Sport, so gut ich kann, auch in den dichten, stressigen Timetable einer Nachrichtenredakteurin, zu integrieren. Ich wohne hier bei Grafenegg am Land, und da ist das Laufen einfach wahnsinnig naheliegend. Oder vielleicht auch mal Radfahren gehen.

Sie haben einmal laufend Österreich durchquert. Haben Sie vor, so etwas Ähnliches in den USA zu tun?

Das wäre dann ein längeres Projekt. (lacht) Durch Österreich läuft man immerhin in vier Wochen. Für die USA würde ich länger brauchen und ich glaube, das würde selbst mich körperlich überfordern. Aber vielleicht nehme ich am New York-Marathon teil, sollte es ihn bis dahin wieder geben.