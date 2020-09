ORF-Korrespondenten: Thomas Langpaul löst Hannelore Veit in Washington ab

Thomas Langpaul, stellvertretender Leiter der "ZiB-Innenpolitik", wird ab 1. Jänner 2021 das ORF-Korrespondentenbüro in Washington leiten. Er folgt in dieser Funktion auf Hannelore Veit, die zu diesem Zeitpunkt in Pension gehen wird.

Außerdem tritt Inka Pieh von Ö3 ebenfalls am 1. Jänner ihren Dienst in Washington an. Sie folgt David Kriegleder, der nach Wien zurückkehrt, teilte der ORF in einer Aussendung am Freitag mit.