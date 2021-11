Die Hiata haben wieder Anlass zum Feiern

Die Huatzeit, das ist in Perchtoldsdorf die fünfte Jahreszeit, der Hiataeinzug der krönende Abschluss. Das größte Erntedankfest Österreichs geht auf das Jahr 1422 zurück, als der Legende nach der Weinhüter (denn Huat kommt von Hüten) Thomas in den Rieden schwer verletzt wurde. Im ersten Haus des Ortes, beim Herbergsvater, wurde er gesund gepflegt und erst zu Leonhardi (6. November) konnte er wieder den Gottesdienst besuchen. Seitdem wird am Sonntag nach diesem Datum das Erntedankfest anlässlich der Genesung des „Hiata“ gefeiert. Seit 2010 ist es in die nationale Liste des immateriellen Welterbes in Österreich aufgenommen.