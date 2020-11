„Heuer ist halt alles anders“

Ein Erntedankfest ist Weltkulturerbe

Das größte Erntedankfest Österreichs, das über eine in das 15. Jahrhundert zurückreichende Tradition verfügt, musste heuer Corona-bedingt abgesagt werden. Schließlich drängen sich bei dem alljährlichen Fest am ersten Sonntag nach Leonhardi, (6. November) traditionell Tausende Besucher am Marktplatz.

Seine Wurzeln hat der Hiataeinzug 1422, als der Legende nach der Weinhüter Thomas in den Rieden schwer verletzt wurde. Im ersten Haus des Ortes, beim Herbergsvater, wurde er gesund gepflegt und erst zu Leonhardi konnte er wieder den Gottesdienst besuchen. Seitdem fällt das Erntedankfest auf den Tag der wunderbaren Genesung des „Hiata“ Thomas.

Diese Tradition wurde 2010 nach den Kriterien der UNESCO-Konvention zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes in das Nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Zum Beginn ziehen die Hüter oder „Hiata“ mit ihren Familien in einem von der Blasmusikkapelle begleiteten Festzug zum Dankgottesdienst in die Kirche. Voran reiten drei Hüter auf geschmückten Pferden, dann folgt die „Pritschn“. Für die beginnt das Fest mit der „Vorfeier“ schon am Samstagabend. Am Sonntagvormittag findet der Umzug statt, und am Montag die „Nachfeier“, bei der die „Hiata“ das Fest im kleinen Kreis im Haus des Hiatavaters ausklingen lassen.

Weingartenhüter gab es in Perchtoldsdorf seit dem Mittelalter. Sie lebten bis zum Ende der Lese im Weingarten in Hiatahütten, mussten die ganze Huatzeit über nüchtern sein, durften keinen Frauenbesuch empfangen, hatten Traubendiebe sowie Wild und Vögel abzuwehren und die Lese-Arbeiter zu überwachen

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war der Hiatavater meist ein Mitglied des Gemeinderates und übte die Kontrollfunktion über die Weinhüter oft mehrere Jahre lang aus. Heute wird jährlich Ende August der Hiatavater gewählt. Seit 1952 wird dieses Ehrenamt auch von Frauen ausgeübt.