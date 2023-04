Wenn am heutigen Freitagabend Alex Tristan vor ausverkauftem Haus mit „50 Shades of Schmäh“ über sein Altersjubiläum grantelt, ist Zemanek im Hintergrund emsig am Werken. In der Festivalzeit mutiert die Ybbsiade-Organisatorin aus Wien zur Wahl-Ybbserin. Zehn Jahre lang steht sie dem Kabarett-Spektakel bereits zu Diensten. Immer in verantwortungsvollen Rollen, obliegt ihr seit der Auflösung der Intendanten-Funktion eine noch viel größere Aufgabe.