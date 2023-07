Die Beziehung als Kleinkrieg: „Aber Blut ist nie geflossen“

"Cholerisch und asozial"

Und er sieht ein: „Ich bin ein Häferl, cholerisch und asozial, wenn ich mich provoziert fühle.“ Der Mann beteuert: "Das kam ja nie aus heiterem Himmel. Sie ist manisch-depressiv und hat keinerlei Selbstreflexion, aber sie ist kein Unschuldslamm."

Verschlimmert würde die Situation durch Alkohol. „In den letzten Monaten der Beziehung habe ich täglich getrunken“, gibt er zu.

Die Folge: Im Zuge der regelmäßigen Auseinandersetzungen sollen sich die Lebenspartner auch Lebensmittel gegenseitig über den Kopf geschüttet haben. „Aber Blut ist nie geflossen“, betont der 35-Jährige dann doch. "Ich habe immer darauf geachtet, dass sie sich nicht verletzt. Weil ich weiß, dass es in ihrer Familie mehrere Polizisten gibt und auch in der Wohnung über uns hat ein Polizist gewohnt, sie hätte also jederzeit Anzeige erstatten können.