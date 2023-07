Ausgebüxt: Polizei suchte im Bezirk Hollabrunn nach Känguru

Die Beamten suchten die nähere Umgebung ab, jedoch ohne Erfolg. Auch der Besitzer des Tieres konnte nicht ermittelt werden.

Am späten Nachmittag dann der nächste Hinweis: Gegen 17.30 Uhr informierte eine Frau aus Bösendürnbach die Polizeibediensteten, dass ein Känguru in ihrem Garten sitzt. Ihr Hund hätte es jedoch vertrieben und das Tier sei wieder in den Wald gelaufen.

➤ Mehr lesen: Jagd nach ausgebüxtem Känguru im Weinviertel