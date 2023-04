Jagd nach ausgebüxtem Känguru im Weinviertel

Wallaby Captain ist nicht aufzuhalten. Das Känguru ist seit Mittwoch vergangener Woche in der freien Wildbahn unterwegs - das Tier ist durch ein Loch im Zaun entwischt. Fangversuche scheiterten bisher.

Eigentlich ist Captain in Alberndorf im Pulkautal (Bezirk Hollabrunn) daheim. Doch das Gehege, das er sich mit einem weiteren Wallaby teilt, scheint Captain nicht zu reichen. Bereits zum zweiten Mal entwischte Captain.

Wallaby geht viral

Regelmäßig gibt es Sichtungen des Tieres. So macht unter anderem ein Video auf Facebook die Runde, auf dem das Känguru in Richtung eines Friedhofes in Haugsdorf hüpft. Auch die Feuerwehr soll bereits versucht haben, Captain einzufangen - allerdings ohne Erfolg.

Der Besitzer ersucht, Kontakt aufzunehmen, wenn Captain gesichtet wird: 02944/20400. "Ich bitte auch darum, dass man sich nicht nähert, wenn man es sieht, sonst läuft es wieder weg", appelliert er gegenüber dem ORF.