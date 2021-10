Rund 400 Teilnehmer aus 31 Ländern traten bei der Berufs-EM „EuroSkills“ vom 22. bis 26. September in Graz an. Team Austria holte

33 Medaillen, fünf davon gingen nach NÖ: Gold im Teambewerb Betonbau (Daniel Mühlbacher, Georg Engelbrecht), Silber ging an Hotel-Rezeptionist Johannes Burchard und Web-Developer Matthias Gruber, Bronze an Land- und Maschinenbautechniker Marcel Heher und Spengler Lukas Kromoser