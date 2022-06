"Die Ausrüstung fehlt": Bundespräsident besuchte "Melker Pioniere"

Knapp ein Jahr ist es her, dass die Einsatzkräfte im Bezirk Krems durch das Hochwasser in Atem gehalten worden. Neben den vielen Freiwilligen der örtlichen Feuerwehren waren im vergangenen Juli auch Pioniere des Bundesheers im Einsatz und leisteten Katastrophenhilfe. Mit der Pionierbataillon 3, die in den Garnisonen Melk und Mautern stationiert ist, sind die tatkräftigen Experten in der oft betroffenen Donau-Region schnell vor Ort.

Mehr als nur Katastrophen-Helfer

Um im Ernstfall bestmöglich zusammen arbeiten zu können übte das Bundesheer bereits in der Vergangenheit gemeinsam mit der Österreichischen Wasserrettung. Damit diese Kooperation auch in Zukunft noch weiter vertieft werden kann, wurde am Donnerstag im Melker Pionierhafen ein Vertrag von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Wasserrettungs-Präsidenten Heinrich Brandner unterzeichnet. Zur Verbesserung des Katastrophenschutz stehen künftig Ausbildungen und Übungen auf dem Programm.

Dass die „Melker Pioniere“ aber nicht nur Katastrophen-Helfer sind, sondern auch kampfbereit sind, wurde am Donnerstag bei einer Gefechtsvorführung am Melker Wasserübungsplatz gezeigt. Neben der Verteidigungsministerin machte sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein Bild vom Können der Einsatzkräfte.