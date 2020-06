Melk: „Sanierungspaket“ für die Pioniertruppe

Auch eine Hangsicherung, wie sie bei Hangrutschungen im Rahmen von Katastropheneinsätzen häufig gebaut wird, Tätigkeiten beim Feldlagerbau sowie der Aufbau der Pionierbrücke 2000 mit Faltstraße wurde vorgeführt.

Dank an die Soldaten

„Ich konnte mich von den unterschiedlichen Aufgabenspektren der Soldaten des Pionierbataillons 3 überzeugen. Sie sind nicht nur Experten am Wasser, sondern sie stehen auch an Land bei Katastrophen und Unglücksfällen der Bevölkerung zur Seite. Mit ihrem vielseitigen Können und ihrer Expertise zeigen sie täglich wie wichtig ihr Beitrag für das Bundesheer und für Österreich ist“, sagte Tanner.

Die Ministerin berichtete, dass heuer rund 18,7 Millionen Euro in Bauvorhaben des Heeres in Niederösterreich fließen werden. Davon sind 210.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen in der Birago-Kaserne veranschlagt. Die Investition ist dringend notwendig, nagt doch schon der Zahn der Zeit an der Kaserne.