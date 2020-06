Bundesheer schafft Spielregeln für Freizeit im Park

Mit mehr als 180 Hektar ist es nicht nur die grüne Lunge Wiener Neustadts, sondern vor allem ein Tummelplatz für Spaziergänger, Jogger, Radfahrer und andere Erholungssuchende. Tausende Besucher an schönen Wochenenden sorgen allerdings auch für jede Menge Konfliktpotenzial im Akademiepark. Totgebissene Rehe von frei laufenden Hunden, mehr als 30.000 Liter Müll pro Jahr, sowie die zuletzt aufgetretene Drogenproblematik haben das Bundesheer als Grundeigentümer dazu veranlasst, die Notbremse zu ziehen. Am Freitag wurde ein neues Nutzungskonzept für den Park der Öffentlichkeit präsentiert. In Zukunft sind ausgewiesene Bereiche der Grünoase für Besucher tabu.