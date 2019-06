Wiener Neustadt stoppt Wohnbau in der grünen Lunge

Sechs Millionen Euro hätte der Verkauf der fünf Hektar großen Grünfläche in die Haushaltskasse der Stadt spülen sollen. Nach reiflicher Überlegung und anfangs großen Protesten bleibt der Fohlenhof im Wiener Neustädter Akademiepark aber unangetastet – zumindest, was den großflächigen Verbau betrifft. Die Stadt hat am Montag den Verkauf der Liegenschaft überraschend abgesagt. Stattdessen soll das Areal als Naturraum entsprechend entwickelt werden.

Groß war der Aufschrei, als die Stadtregierung 2016 den Plan präsentierte, den alten Fohlenhof im Akademiepark dem Erdboden gleich zu machen, um dort ein Wohnbauprojekt umzusetzen. Wegen des damals angeschlagenen Stadtbudgets suchten die Politiker krampfhaft nach Möglichkeiten, Einnahmen zu lukrieren. „Da ist uns das Areal natürlich ins Auge gesprungen“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.