Die Angst vor dem Verkehrsinfarkt im Süden Wiens

„Die drohende Belastung durch Hunderte Lkw-Fahrten wird in der Gemeinde als verkehrstechnischer Super-GAU gesehen“, sagt Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP). Er wisse, was ein derartiges Projekt für die Anrainer bedeuten würde, stehe daher aktuell mit dem Grundeigentümer in Verhandlungen, um das Logistikzentrum eventuell noch zu verhindern, sagt er. „Die Pläne dafür wurden schon Ende des vergangenen Jahres eingereicht und es gibt vonseiten des Eigentümers auch den Willen, dieses Projekt umzusetzen“, so Koza. „Leider wurde eine mögliche Bausperre von der letzten Ortsregierung nicht verhängt, jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben.“

Alternativen sind möglich

Er habe den Grundeigentümer von den Bedenken in Kenntnis gesetzt und orte Gesprächsbereitschaft, ist der Bürgermeister vorsichtig optimistisch. „Es gibt Alternativen zum Logistikzentrum, die zurzeit ausgelotet werden.“ Denn Koza ist sich bewusst: „Gebaut wird leider auf jeden Fall. Die Frage ist nur, was und in welchem Umfang.“