Dicke Luft um Abgasmessung in NÖ: Grüne werfen Land Trickserei vor

Anschuldigungen, die man in der NÖ Fachabteilung jedenfalls nicht akzeptieren will. Die IG-L-Messkonzeptverordnung des Bundes fordere eine verkehrsnahe Messstelle in NÖ. „Wir haben drei“, berichtete Abteilungschef Christoph Urbanek gegenüber dem KURIER. Die Standorte würden dem Klimaschutzministerium und dem Umweltbundesamt jährlich gemeldet.

Experte kontert

Die verkehrsnahen Messstellen befinden sich am Europaplatz in St. Pölten, in Klosterneuburg und in Purkersdorf. Das IG-L schreibe zudem keine expliziten Messpunkte an Autobahnen vor, Luftschadstoffe seien „expositionsrelevant“, also dort, wo sich Menschen relevant zum Grenzwert aufhalten, sowie an allgemein repräsentativen Standorten zur erfassen, konterte der Abteilungschef den Attacken Eckers.

Weiters sei wichtig, dass gerade die Messungen in St. Valentin, sowie in Biedermannsdorf, Mannswörth, Vösendorf und Stockerau expositionsrelevant jene Immissionen erfassen, von denen Anrainer der dortigen Autobahnen betroffen sind. Damit werde überprüft, ob der Schutz des Menschen gewährleistet sei, so Urbanek.