Der virtuelle Kultur-Strom

„Ein tausendfaches Dankeschön für diese geniale Idee“ – die Bühne Baden war doch überrascht, wie groß und positiv der Anklang war, den das Silvesterkonzert „Mariza und Co“ im Stream fand. Erstmals wählte man angesichts der Corona-bedingten Zwangspause diese Art, mit dem Publikum in Kontakt treten zu können und der Applaus, wenn auch nur virtuell, war der Dank.

Und so rüstet man sich für den zweiten Streich. Diesmal steht „Traviata und Co in Concert“ auf dem Programm. Im Mittelpunkt dieses musikalischen Rendezvous steht Giuseppe Verdi, der große Meister der romantischen Oper. Am 27. Februar hätte La Traviata Premiere feiern sollen. Das ist aus bekannten Gründen nicht möglich, doch der Opern-Genuss kommt mittels Stream eben ins Wohnzimmer. Die Solisten Sebastian Reinthaller, Jay Yang, Bea Robein, Reinhard Alessandri, Thomas Zisterer sowie die Mitglieder des Chores der Bühne Baden präsentieren ein „best of“ der schönsten Nummern aus La Traviata, Don Carlos und Nabucco. Durch den Abend führt Beppo Binder. Es spielt das Orchester der Bühne Baden unter der Leitung von Michael Zehetner. Zu erleben vom 20. Februar, 19.30 Uhr, bis 21. Februar, 19.30 Uhr auf www.buehnebaden.at oder auf www.youtube.com/buehnebaden