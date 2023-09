Der September ist wieder Lesezeit in Langenlois

Von Natalie Schmidt

Am Wochenende 23. und 24. September kommen Literaturliebhabende bei der Septemberlese in Langenlois wieder auf ihre Kosten, wenn drei Schriftstellerinnen und Schriftsteller an verschiedenen Orten aus ihren Werken vortragen.

Die 17. Auflage wird am Samstag um 18 Uhr von der gebürtigen St. Pöltnerin Milena Michiko Flašar eröffnet, die aus ihrem aktuellen Roman „Oben Erde, unten Himmel“ liest. Danach nimmt Robert Prosser die Gäste mit seinem Heimatroman „Verschwinden in Lawinen“ mit auf eine Reise in die Bergwelt Tirols.

Das „Trio Lepschi“ lässt den Samstagabend mit Wortspielen und Sprachwitzen durch Kostproben seiner jüngsten CD ausklingen.