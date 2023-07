Wettbewerb für Regionalkultur in Wort und Bild

Mit einem kurzen Text oder Gedicht, mit aussagekräftigen Fotos oder lebendig gestalteten Videos soll die „Poesie“ und Kraft der Regionalkultur zum Ausdruck gebracht werden.

Regionalkultur hat viele Gesichter

„Regionalkultur ist so vieles und deckt eine Bandbreite ab, die jede Niederösterreicherin und jeden Niederösterreicher in irgendeiner Weise betrifft. Ob man mit der Musikschule verbunden ist, regionale Museen besucht, Künstlerin oder Künstler ist, musiziert und über die Region schreibt, sich in den Gemeinden weiterbildet oder in einer Trachtengruppe oder einem Chor mitwirkt“, sagt Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

