Der Rohdiamant Casino soll zum Brillanten werden

„Das Casino Baden ist ein Rohdiamant. Machen Sie einen Brillanten daraus.“ Mit ihren Grußworten per Videobotschaft fasste Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) das Ziel des Abends zusammen. Im mondänen Ambiente des Glücksspieltempels in Baden bei Wien trafen am Mittwochabend rund 150 Unternehmer und Führungspersönlichkeiten zusammen, um den „Wirtschaftsclub Baden“ aus der Taufe zu heben.

Erklärtes Ziel: „Die Aktivierung des Kongressgeschäfts und des Wirtschaftstourismus“, wie es Paul Leitenmüller, Moderator des Abends, formulierte. Initiiert worden war die Veranstaltung von Casinos Austria. Weshalb nicht nur der neue Generaldirektor Erwin van Lambaart die Teilnehmer willkommen hieß, sondern auch seine Vorgängerin Bettina Glatz-Kremsner, die schwärmte: „Das Casino Baden ist eines der schönsten Europas und wir kommen mit Gästen immer gern hierher.“

"Jammern hilft nicht"

Managing Director Thomas Lichtblau berichtete: „Seit Beginn der Pandemie ist die Zahl der Besucher auf ein Viertel geschrumpft, wir mussten einen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe hinnehmen und uns von 60 Mitarbeitern trennen. Aber Jammern hilft nicht, auch nicht in einer Opferrolle, nur mutiges Vorangehen.“ Daher soll nun jedes Club-Mitglied zwei Veranstaltungen pro Jahr nach Baden bringen und überdies in seinem privaten und beruflichen Umfeld zum Besuch der Kurstadt animieren.

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger sicherte die Unterstützung des Landes zu. Badens Wirtschaftsstadträtin und Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli betonte: „Wichtig ist es, alte Strukturen aufzubrechen und den Standort weiterzuentwickeln.“ In Videobotschaften wünschten unter anderen NÖM-Chef Alfred Berger und KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger dem Projekt gutes Gelingen.

Mitverfolgt werden können die Aktivitäten des Clubs auf www.wirtschaftsclubbaden.at