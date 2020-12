"Der Pfarrer mit dem Fahrrad wird fehlen"

Agiler Sportsmann

Bis ins hohe Alter kannte man Lammerhuber als leidenschaftlichen Radfahrer. Egal ob das Gebetsbuch oder ein kleines Geschenk für einen Jubilar im Radkorb, der „Herr Pfarrer“ schien auf seinem Zweirad allgegenwärtig. Noch zum 80-er erzählte er stolz, dass er mehr als 4.000 Kilometer pro Jahr im Sattel zurücklegt. Bis zuletzt war er mit dem Fahrrad unterwegs, allerdings schob er dieses bei seinen Spaziergängen nur mehr. Der Radweg nach Blindenmarkt wurde von der Gemeinde als „Pfarrer Josef Lammerhuber Weg“ benannt und wird so den sportlichen Gottesmann in Erinnerung halten.

Kultur und Ortsgeschichte waren wichtige Themen für den Geistlichen, der auch das von ihm initiierte frühere Pfarrheim gerne für derartige Veranstaltungen zur Verfügung stellte. Und beim Aufkommen der Diskotheken mussten die Jungen im Ort nicht weit fortfahren. Zwar von ihm immer zurückhaltend unter Kontrolle, gestattete er bunte Disko-Abende im Pfarrkeller.

Mann mit Prinzipien

Als Geistlicher galt Lammerhuber als emsiger Hirte, der klare Prinzipien hatte und auch recht streng sein konnte. Mit Kirchenpolitik in höheren Sphären streifte er nicht an. Und in Glaubensfragen war er in seiner Pfarre die geachtete und akzeptierte Instanz. Zum 65-jährigen Priesterjubiläum und 89. Geburtstag, vor vier Jahren, zelebrierte Diözesanbischof Klaus Küng persönlich die Festmesse in St. Georgen und dankte Lammerhuber für sein Lebenswerk.

Damals war dieser auch noch im Altardienst aktiv. Jeden ersten Sonntag im Monat ließ er sich noch nach Waidhofen an der Ybbs chauffieren, um dort im Landespensionistenheim Vogelsang den Gottesdienst zu zelebrieren. Dort und in St. Georgen hat man eine Persönlichkeit verloren. Der Monsignore mit dem Fahrrad werde fehlen, heißt es.