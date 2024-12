Der Juwelier in Hohenau wurde am Abend ausgeraubt

Auf dem Rathausplatz in Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) kam es am Mittwochabend zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Gegen 19 Uhr drangen laut heute Unbekannte in den Laden ein, steckten mehrere Gegenstände ein und ergriffen danach die Flucht.

Eine erste Sofortfahndung der Polizei verlief am späten Abend negativ, weitere Ermittlungen zu dem Einbruchsdiebstahl laufen. Möglich ist, dass die unbekannten Täter über die Grenze in die benachbarte Tschechische Republik geflohen sind.