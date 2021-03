Der Grandseigneur der Mechanikerzunft ist tot

Noch im vergangenen Jahr, so berichtet seine Familie, ging er trotz Schmerzen in den Keller, um an seinen Schaustücken zu werken. Jetzt, wo es keinen Nachschub für die begehrten Stücke mehr gibt, bleiben die Erinnerung an einen Meister seines Fachs und stetig im Wert steigende Exponate aus der Welt der Verbrennungsmotoren.

Franz Moser wird am Mittwoch, den 10. März, um 11 Uhr in der Pfarrkirche Matzleinsdorf (Bezirk Melk) in einem feierlichen Requiem verabschiedet und am Friedhof in Zelking bestattet.