Den Körper verstehen: Ausstellung in Wr. Neustadt soll Kinder in den Bann ziehen

In das alte Kirchenschiff in St. Peter wird ein begehbarer Verdauungstrakt gebaut, der die Kinder mit auf eine Reise durch den menschlichen Körper nimmt. Das Programm soll helfen, die Körperwahrnehmung von Kindern zu stärken und ihnen ein positives Verhältnis zu ihrem Körper zu vermitteln. Andrea Zsutty, Direktorin des ZOOM Kindermuseums Wien dazu: „Ich freue mich sehr, dass die ZOOM Mitmachausstellung im Museum St. Peter an der Sperr gezeigt wird. So ermöglichen wir noch mehr Kindern, sich mit dem Thema Körperbewusstsein und Gesundheit spielerisch und mit allen Sinnen auseinanderzusetzen. Ein sorgsamer Umgang mit dem eigenen Körper wird dabei ebenso geschult wie der sensible Umgang mit den Grenzen und Bedürfnissen anderer.“

In der Ausstellung können Kinder mit dem Mikroskop Haut, Haare, Bakterien oder Viren untersuchen, am Knochenpuzzle ein Skelett bauen und im Anatomiekurs Herz, Lunge, Leber und andere Organe den richtigen Körperstellen zuordnen. Geschicklichkeit ist an der Virenschleuder gefragt, und Zusammenarbeit bei der Ingangsetzung des Blutkreislaufes. Die Ausstellung ist von 25. März bis 30. Juli jeweils Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets sind vor Ort im Museum St. Peter an der Sperr erhältlich. Für Schulklassen besteht die Möglichkeit, einen Termin für einen Workshop zu reservieren.