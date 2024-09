Dauerregen in NÖ: Düstere Prognosen bestätigen sich

Bei der Sitzung eines Expertenrats in der NÖ Sicherheits- und Landesfeuerwehrzentrale in Tulln konnten die Hydrologen und Meteorologen des Landes Niederösterreich mit keinen entspannenden Botschaften zur aktuellen Wetterlage aufwarten. Die am Donnerstag noch unstabilen Prognosen über die zu erwartenden Regenmengen für das Wochenende hätten sich in den neuesten Daten bestätigt, wurde Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf, beide ÖVP, berichtet.

Verschärfte Lage

Die Lage verschärfe sich, wurde betont. Demnach sind in NÖ flächendeckend bis zum Sonntag weiter 150 bis 200 Liter Regen am Quadratmeter zu erwarten. Damit müssen Böden, Bäche und Flüsse mit dem bereits niedergegangenen Regen 300 Liter verarbeiten.

Man habe aus den Jahrhunderthochwässern 2002 und 2013 gelernt und habe "Ableitungen vorgenommen und Investitionen getroffen“, erklärte Mikl-Leitner. Die Einsatzkräfte, Gemeinden und Behördenstellen seien gerüstet.