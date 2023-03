Das Weinviertel setzt mit neuer Marke ein Zeichen

von Marlena Schilling

Die Liste der Projekte, die die Leader-Regionen im Weinviertel in den letzten Jahren umgesetzt haben, ist lang: Insgesamt wurden 422 Projekte verwirklicht, 17 Millionen an EU-Fördermitteln sind in die Entwicklung der Region geflossen. Und es wäre wohl noch deutlich mehr Geld notwendig gewesen, hätten Ehrenamtliche nicht rund 14.500 Stunden ihrer Zeit investiert.

Die Leader-Regionen im Weinviertel, also Manhartsberg, Donauraum, Marchfeld und Weinviertel Ost, arbeiten seit neun Jahren daran, das Weinviertel vor den Vorhang zu holen. Denn die Nähe zur Wiener Stadtgrenze ist Segen und Fluch zugleich. Zwar zieht es immer mehr Menschen zu Tagesausflügen ins Weinviertel, bei den Nächtigungszahlen sieht man aber noch Nachholbedarf – auch dann, wenn man im letzten Jahr bei den Übernachtungsgästen ein Plus von 25 Prozent verzeichnen konnte.

Also macht es auch Sinn, dass sich ein Drittel der Leader-Projekte (36 Prozent) in der letzten Förderperiode den Themen Tourismus und Erlebnis widmeten. Insgesamt sind das 151 Projekte. Auf dem zweiten Platz mit 15 Prozent finden sich die Themen Leben und Kultur und Wirtschaft und Landwirtschaft.