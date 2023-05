"Das Vincent": Pillichsdorfer bringt Gerichte per Lastenfahrrad

von Paloma Pöltinger

Vincent Gregshammer kocht in Pillichsdorf (Bezirk Mistelbach) saisonale und biologische Fertiggerichte, füllt sie in Gläser ab und liefert die Menüs per Lastenfahrrad aus.

Auto war keine Option

„Für die kurzen Wege zum Coworking-Space, zur Bauerngreißlerei und zu privaten Kunden in Wolkersdorf ist das Rad einfach das beste, schnellste und ökonomischste Verkehrsmittel. Auf die Idee, dafür ein Auto anzuschaffen, bin ich gar nicht gekommen“, so Gregshammer.

Die Radaffinität wurde ihm vererbt, wie er sagt. Daher war für ihn immer klar, dass er für Einkäufe, zum Ausliefern aber auch für private Erledigungen ein Lastenfahrrad verwenden will.