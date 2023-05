Steinkauz-Zuhause im Weingarten in Niederösterreich

Es ist eine der kleinsten heimischen Eulen. Der Steinkauz hat aber hierzulande schon viel an Boden verloren und ist nur noch in bestimmten Regionen anzutreffen. Die Vögel nutzen vor allem offene Landschaften, wo es auch genügend Angebot an geeigneten Bruthöhlen gibt.

Davon soll es bald wieder mehr in Niederösterreich geben. Denn gemeinsam mit dem Zoologen Richard Zink und dem Team der Österreichischen Vogelwarte an der Veterinärmedizinischen Universität wurden in den Weingärten vom Weingut Peter Dolle in Straß im Straßertale (Bezirk Krems-Land) Nistkästen für den gefährdeten Steinkauz aufgestellt. Die 20 Nisthilfen dienen unter anderem dem Erhalt der Artenvielfalt in den Weinrieden und helfen der kleinen Eule in der Brutzeit, einen störungsfreien Nistplatz zu finden.