Hof auf Leibrente: Laden, Fleischerei und Baby dazu

In den Regalen des Genusshofs werden künftig regionale Lebensmittel umliegender Produzenten zu finden sein. Derzeit dominieren die von Michael gefertigten Selch- und Wurstspezialitäten. Die am elterlichen Hof der Kendlbachers eingestellten Strohschweine liefern die Basis für viele Fleischspezialitäten.

Am eigenen Hof haben Stephanie und Michael mit der Zucht der Tauernscheckenziege begonnen. Kitzfleisch und auch Wild aus der Region gehören zu den weiteren Spezialitäten am Obernhofer Genusshof, der am Dienstag, Freitag und Samstag geöffnet hat.