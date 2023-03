Das Leben der Kelten: Sonderausstellung im Mamuz

von Marlena Schilling

Furchterregende Krieger, edle Wilde und versierte Handwerker. Welche Vorstellung √ľber die Kelten entspricht der Wahrheit und was ist doch nur eine Legende?

Dank moderner arch√§ologischer Forschung kann mittlerweile ein detailreiches Bild der Lebensumst√§nde der Kelten gezeichnet werden. In der Sonderausstellung des Mamuz ‚ÄěKelten‚Äú wird anhand von zahlreichen au√üergew√∂hnlichen arch√§ologischen Funden ein neues Bild vom Alltag, vom Glauben und vom Schicksal der Menschen zur Keltenzeit vermittelt.

In der späten Eisenzeit (etwa 450 v. Chr.) besiedelten keltische Stämme Mittel- und Westeuropa. Zahlreiche Funde und Hinterlassenschaften zeugen von einer hoch entwickelten Kultur. Mittlerweile weiß man, dass es sich nicht um eine einheitliche Bevölkerung handelte, sondern um Gruppen und Stämme, die sich in Kultur und Sprache ähnlich waren. Die Kelten errichteten stadtartige Siedlungen und betrieben innovative Landwirtschaft und regen Handel in weiten Teilen Europas. Besonders ihre hochwertige Metallverarbeitung und Schmiedekunst war gefragt.

Bald begannen sie auch, eigene M√ľnzen aus Gold und Silber zu pr√§gen, die als Zahlungsmittel f√ľr den √∂rtlichen sowie f√ľr den √ľberregionalen Handel genutzt wurden. Die Kelten selbst hinterlie√üen wenig bis gar keine schriftlichen Aufzeichnungen. Ein Gro√üteil des Wissens, das heute √ľber sie existiert, stammt aus Schriften von r√∂mischen oder griechischen Autoren. Daf√ľr zeigen Funde aus arch√§ologischen Grabungen, wie die Kelten damals lebten.