Das Land der 1.000 Hügel: Die Bucklige Welt zum Ausmalen

Hohe Lebensqualität, tolle Ausblicke und Hügel wohin das Auge reicht. Dafür steht, laut Ulla Zodl, die Region Bucklige Welt im südlichen Niederösterreich. Die Wahl-Kirchschlagerin hat gemeinsam mit ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Tanja Peklar-Zarka diese Werte erkannt und sie in Zusammenarbeit mit dem Regionalverlag Scherz-Kogelbauer in ein Malbuch gepackt.

In „Mein erstes Bucklige Welt Malbuch“ kann man sich die schönsten Plätze der Region auf malerische Art und Weise erarbeiten und sich auf eine gedankliche Reise dorthin begeben. Ulla Zodl betreibt in der knapp 3.000-Einwohner -Stadt Kirchschlag in der Buckligen Welt einen Regionalladen, die „kost.bar“. Dort bietet sie eine große Auswahl an regionalen Produkten an. „Ein Malbuch für Jung und Alt stand noch nicht in meinem Laden und so kam es relativ schnell dazu, dass Tanja und ich, als kreative Köpfe, das neue Projekt aus dem Boden gestampft haben“, erzählt Ulla Zodl über die Entstehung des Produktes.