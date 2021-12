Was kindliche Weihnachtswünsche verraten

„Liebes Christkind!“ So fängt der typische Brief von Kindern ans Christkind an – zumindest war das in der früheren Kindheit so. Aber da gibt es auch andere, wie ein Blick in eine Wunschzettel-Studie zeigt.

„Die sind geschrieben wie Einkaufszettel. Da steht drinnen ‚Ich will ...‘, nicht ‚Liebes Christkind, ich wünsche mir ...‘“, erzählt Martin Waiguny, akademischer Leiter der IMC Fachhochschule Krems – und er muss es wissen, hat er doch 283 solcher Briefe gelesen.